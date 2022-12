Penélope Cruz, peluquera ocasional de Salma Hayek

A pesar de su meteórica carrera como actriz, Penélope Cruz nunca ha perdido el gusto por los cepillos y los secadores que adquirió de pequeña en el salón de belleza de sus padres, y siempre que puede le gusta cortarle el pelo y peinar a sus famosas compañeras de profesión, incluyendo a la mexicana Salma Hayek.

"Me gusta cortarle el pelo a la gente. Cuando tenía 9 años solía pasarme un par de horas cada día lavando cabezas y cortando el pelo en la peluquería de mis padres y hoy en día todavía peino a cualquiera que me deje, como Salma Hayek, que es una de mis mejores amigas", revela la intérprete en el periódico The Observer.

Publicidad

Los padres de Penélope, Eduardo -que falleció recientemente- y Encarna, tuvieron que trabajar muy duro para poder mantener a su familia y darles "lo justo" a sus hijos: Penélope, Mónica y Eduardo.

"Llegar a fin de mes resultaba un trabajo muy duro para mis padres. Solo teníamos lo justo y necesario, pero había tanto amor en mi familia que me siento muy afortunada por la infancia y la educación que tuve", afirma.

Ese pasado humilde es uno de los factores que más ha influido a la hora de evitar que el éxito se le subiera a la cabeza, tal y como la propia actriz ha reconocido anteriormente.

"Yo me he criado con dos padres que han tenido que luchar muchísimo para sacarnos adelante. Son los valores que yo he mamado. Cómo me iba a imaginar yo las cosas que me iban a pasar a nivel profesional y a otros niveles. Muchos sueños que se han cumplido... Es una grandísima lotería", aseguraba Penélope durante una entrevista con Iñaki Gabilondo en el programa 'Iñaki' de Canal+.