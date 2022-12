Penélope Cruz no necesita ensayar las escenas de cama

La nueva película de la oscarizada Penélope Cruz, 'El consejero', se ve definida entre otros temas por la apasionada relación que su personaje mantiene con el protagonista que encarna Michael Fassbender, un tórrido idilio que se ve reflejado en intensas escenas de cama que, pese a su importancia para la trama, la actriz española prefirió no ensayar antes de desnudarse en cuerpo y alma para la cámara del director británico Ridley Scott.

"Nuestros personajes mantienen un romance de gran intensidad durante toda la película, pero [Michael Fassbender y yo] preferimos no ensayar absolutamente nada antes de rodar aquellas escenas en las que debemos exhibir una gran complicidad. Normalmente me gusta practicar todo lo que pueda antes de empezar a rodar, pero en este caso optamos por leer un poco el guion por encima y dejarnos llevar. Fue nuestro propio enfoque, pero también el de Ridley [Scott]", reveló la intérprete durante una entrevista con la edición británica de The Huffington Post.

La estrella de Hollywood ha vuelto a incidir en las sensaciones encontradas que le ha generado su participación en la mencionada cinta, ya que la grata experiencia de trabajar con uno de sus cineastas preferidos y con un reparto de lujo compuesto por el citado Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz y su marido Javier Bardem se vio de alguna forma eclipsado por la gran carga de violencia que contiene el largometraje.

"Me divertí mucho trabajando en esta película, porque he estado rodeada de un equipo y un elenco maravilloso, porque admiro el trabajo de Ridley Scott y porque es una de las mejores experiencias que he tenido en muchos años de trabajo. Sin embargo, es cierto que la película es muy oscura y en algunos momentos me generaba incomodidad por el dolor y la violencia que envuelven el mundo del narcotráfico, pero creo que Ridley ha lidiado con este tema de manera muy responsable", apuntó.

Mientras que Penélope se centra en destacar el dramatismo del argumento en cada uno de sus encuentros con la prensa, Javier Bardem ha preferido compartir con los espectadores cómo 'El consejero' le ha dado la oportunidad de trabajar estrechamente con un grupo de guepardos por primera vez en su vida, dejando para el recuerdo algunas surrealistas escenas que todavía le ponen los pelos de punta.

"La verdad es que al principio estaba un poco preocupado por tener que trabajar con animales salvajes, porque aunque sabes que están entrenados y se portan bien, no dejan de ser criaturas que se pueden descontrolar en cualquier momento. Cada vez que hacía un movimiento brusco, fijaban su mirada en mí y básicamente me decían: 'Ten cuidado porque podemos matarte en un segundo'", bromeó el intérprete en el mismo medio.

Por: Bang Showbiz