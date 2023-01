Penélope Cruz: 'Desde la adolescencia estudio las diferentes religiones'

Aunque la actriz Penélope Cruz tiene una agenda increíblemente ocupada debido a su carrera profesional y a su papel de madre de Leo (4) y Luna (2) -fruto de su matrimonio con Javier Bardem- siempre es capaz de encontrar tiempo para dedicarlo al estudio de una de sus pasiones: las religiones.

"Soy una exploradora por naturaleza: si me apasiona algo, profundizo en ello largo y tendido. Es algo que me ha sucedido con las religiones. Las estudio desde la adolescencia para encontrar la más adecuada para las diferentes etapas de la vida. En este periodo, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama 'Buddhism for Mothers' [Budismo para madres], de Sarah Napthali. Te lo recomiendo", reveló la intérprete en una entrevista a la edición italiana de la revista Glamour.

A pesar de su espiritualidad, en ocasiones Penélope también se siente sobrepasada por los aspectos más mundanos de la existencia, como su fama o las presiones laborales. Cuando esto sucede, siempre huye al mismo lugar para desconectar de todo.

"Me escapo al Caribe. De pequeña, aunque nunca había estado, ya soñaba con esas playas. Recuerdo que mi madre siempre venía a despertarme en la parte más bonita del sueño diciéndome: '¡Tienes que ir a la escuela!'. Y yo le respondía siempre: 'Estoy en una barca, déjame dormir!'", recordó.

En ese paraíso natural es donde Penélope encuentra la privacidad que tanto valora, especialmente en lo que respecta a su familia, cuya intimidad siempre ha intentado proteger a toda costa.

"No puedes ser un personaje público las 24 horas del día todos los días del año. Eso no es salud... Pero creo que lo más importante es proteger a los hijos de personajes públicos y en España hay leyes que los protegen", explicaba la intérprete durante una entrevista con Iñaki Gabilondo en el programa 'Iñaki' de Canal +.