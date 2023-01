Penélope Cruz aún mantiene una buena relación con Donatella Versace

Ya antes de aceptar el papel de Donatella Versace en 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', la serie del premiado Ryan Murphy que narra los días previos al asesinato del famoso modisto y el revuelo mediático que generó su muerte, Penélope Cruz lo pensó "dos veces" al ser consciente de que se trataba de un regalo envenenado: un papel muy interesante, pero basado en personajes reales y, por tanto, susceptible de levantar ampollas entre los herederos del diseñador.

En su caso, la actriz española pidió la bendición de la hermana del fallecido antes de intentar meterse en su piel -con ayuda de la indispensable peluca rubia- con el "mayor respeto y tacto posibles".

Ahora que el rodaje ha concluido y quedan apenas unos días para el estreno de la serie, la suerte está echada, pero la familia del italiano no ha querido esperar a ver el resultado final antes de distanciarse del proyecto calificándolo como un "trabajo de ficción" realizado sin su autorización y para el que no han sido consultados.

"Como Versace no autorizó el libro ['Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U. S. History'] en el que se basa parcialmente la serie, ni se ha involucrado en la realización del guion, esta serie de televisión debe ser considerada un trabajo de ficción", apuntan en un comunicado público.

Pese a este posicionamiento del clan Versace, parece que Donatella en concreto no le guarda ningún rencor a Penélope por la manera en que ha llevado a la pequeña pantalla su historia tras la muerte de su hermano con ayuda de Ricky Martin y Édgar Ramírez.

"Cuando Ryan me habló del proyecto, le dije: 'Suena muy interesante, pero tengo que hacer una llamada y hablar con Donatella. La llamé y hablamos durante una hora, más o menos. Yo necesitaba que me dijera que sí durante esa conversación. No puedo compartir todos los detalles de la conversación que mantuvimos, pero tenemos una buena relación. Me mandó flores justo antes de que viniera aquí", ha recalcado la intérprete en conversación con el portal Entertainment Tonight durante la ceremonia de los Globos de Oro. "Es una persona encantadora, así que quería proyectar el amor y el respeto que siento hacia ella. Está incluido en mi interpretación, sin duda, y espero que cuando la vea, se sienta satisfecha con el resultado final", ha concluido.

