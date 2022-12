Penélope Cruz adelgaza gracias a la lactancia

Aunque pocos meses después de dar a luz a su hija Luna Penélope Cruz apareció ante la opinión pública exhibiendo una figura envidiable y una renovada belleza, la actriz madrileña asegura que no incurre en grandes sacrificios a la hora de recuperar la silueta previa a sus embarazos, entre otras razones porque la lactancia le ayuda a perder peso de forma natural y sin necesidad de acudir al gimnasio.

"Me considero una mujer muy afortunada porque puedo alimentar a mis hijos de forma natural, a diferencia de otras muchas mujeres que no pueden. Dar de mamar a tus hijos, alimentarlos tú misma, es una experiencia de otro mundo. Con Leo [su primogénito] estuvimos todo un año haciéndolo, y con Luna voy a seguir exactamente el mismo plan. Es muy saludable para los bebés y también para las madres, ya que nos ayuda a regular nuestros cuerpos y a deshacernos del exceso de peso", reveló la oscarizada intérprete a la revista Red.

Además de beneficiarse personalmente de la lactancia en el plano físico, Penélope se ha sometido estos meses a una dieta alimenticia mucho más rica en frutas y verduras que de costumbre, lo que no le ha impedido darse algún que otro "capricho" cuando así lo ha querido.

"He estado comiendo muy bien últimamente, todo muy sano. Aunque es verdad que, por lo general, sigo disfrutando mucho de la comida y de vez en cuando me doy un capricho", apuntó.

La actriz madrileña es una madre devota cuya máxima prioridad reside en el bienestar de Javier Bardem y de los pequeños que con él comparte, a pesar de que en algunos círculos todavía le acusen de ser una "pervertida" por el atrevido anuncio de lencería que dirigió para la firma Agent Provocateur, protagonizado por su hermana Mónica, la supermodelo Irina Shayk -pareja de Cristiano Ronaldo- y el guapo actor Miguel Ángel Silvestre.

"Todavía no entiendo por qué censuraron el video en internet, con toda la violencia que hay en la red y a disposición de todo el mundo. Mucha gente se preguntaba si era una pervertida por querer reflejar algo de sensualidad en la pantalla, cuando la verdad es que no me importa. Prefiero que me llamen pervertida a ser responsable de las actitudes agresivas de muchos adolescentes", concluyó.

