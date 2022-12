Pelirrojos se hacen pasar por Ed Sheeran para tener más sexo

Ed Sheeran cree que es el responsable directo de que muchos pelirrojos estén teniendo más sexo e insiste en que no le importa que otros chicos que comparten su color de pelo se hagan pasar por él para atraer la atención de las chicas.

"Hay muchos pelirrojos en Inglaterra que me usan. Por eso no me importa ¿Sabes qué? ¡Por fin estamos echando polvos! Eso está bien. Hay muchos pelirrojos en Inglaterra que lo están haciendo y se lo están pasando muy bien", bromeó en un programa de radio estadounidense, según publica The Sun.

El cantante y su equipo a menudo reciben llamadas de chicas que creen que han dormido con él.

"Recibimos un correo electrónico de una chica mientras estábamos de gira por Estados Unidos que decía: 'Creo que me acosté con Ed anoche en un festival, pero no me acuerdo de si era él o no. Si fue él, dile que es un maldito y si no fue él, dile que lo siento por este correo'. Esto fue como hace dos semanas", se reía Ed.

Y mientras al cantante de 24 años le parece gracioso que los chicos se hagan pasar por él para impresionar a las chicas, sabe que esta táctica no es infalible, especialmente si se intenta con miembros de su propia familia.

"Mi prima se fue de vacaciones con sus amigas. Su amiga estaba en un bar y un hombre se le acercó y le dijo: 'Mi canción está sonando en la radio y soy Ed Sheeran'. Entonces ella le dijo: 'Espera un segundo' y fue a por mi prima, para a continuación decirle al chico: 'Díselo a ella'. Y él le dijo: 'Sí, soy Ed Sheeran y mi canción está en la radio' y entonces Kathy, mi prima, saca el DNI y se lo enseña así que le dice: '¡Mira esto! Hoy no... hoy no'. Y el hombre hace eso en todos los bares de todos los sitios. Por lo visto le funciona".

Por: Bang Showbiz