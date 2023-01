Pedro Almodóvar: 'He llegado a desear realmente a Penélope Cruz'

"Reconozco que deseaba [a Penélope] mientras la grababa, la deseaba realmente. Puedo confesarlo ahora porque ha pasado un tiempo desde ese rodaje: "Volver" ha sido para mí el paroxismo de un deseo enorme. Que no se ha materializado nunca. Dicho eso, sí ha habido momentos durante nuestros rodajes juntos en los que ella no tenía pareja... Pero bueno, ¡es mejor así!", confiesa el cineasta en una entrevista a la revista francesa So Film.

A diferencia de otros grandes del cine, el manchego nunca ha tenido problemas "de amores" en los rodajes de sus películas porque es de los que creen firmemente en no mezclar trabajo y placer.

"Yo nunca he tenido problemas de ese tipo. Para algunos directores es muy diferente. Hay cineastas que han hecho su mejor cine con las mujeres con las que compartían su vida. Y después encima hablaban mal de esas mismas mujeres. John Cassavetes, Ingmar Bergman, Woody Allen... Pero yo no. ¿Podrías imaginártelo? ¿Despertarte por la mañana en la cama con alguien a quien vas a tener que dirigir esa misma tarde? Yo no quiero vivir así".