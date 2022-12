Peaches Geldof tenía previsto pasar tres meses en Australia trabajando

La modelo y presentadora de 25 años Peaches Geldof, quien fue hallada muerta en su casa de Kent (Inglaterra) el pasado lunes, tenía planeado desde hacía semanas pasar tres meses en Australia para rodar un programa de televisión.

"Todavía no puedo decir de qué se trata, pero estaré allí tres meses. Los pequeños vendrán conmigo porque obviamente no voy a permanecer lejos de ellos tanto tiempo", explicaba en unas declaraciones a la revista Aga Living antes de su muerte.

Publicidad

La decisión de Peaches de viajar acompañada de sus hijos no resultaba sorprendente ya que la joven siempre había asegurado que su filosofía parental se basaba en crear fuertes lazos afectivos, y confesaba que jamás dejaba a Astala (23 meses) y Phaedra (11 meses) -fruto de su matrimonio con el cantante Thomas Cohen- llorar solos.

"Cuando los bebés lloran, son demasiado pequeños todavía para entender que no los has abandonado para siempre, así que están aterrorizados", aseguraba en la misma entrevista.

El hijo pequeño de Peaches fue encontrado al lado del cuerpo sin vida de su madre, lo que dentro del círculo de allegados consideran un pequeño "alivio" por el hecho de saber que al menos la joven no murió sola.

"Todos esperan que Phaedra, al ser tan pequeño, no se haya dado cuenta de qué estaba pasando realmente. Lo más importante ahora mismo es que esté bien. Para Tom es devastador no haber podido estar allí pero no podría haber hecho nada al respecto", aseguró una fuente al periódico Daily Mail.

Publicidad

Las autoridades han devuelto ya los restos mortales a sus familiares, por lo que los planes para el funeral están en marcha, aunque todavía se desconocen las causas de la muerte.