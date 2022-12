Paz Vega vuelve a probar suerte con los idiomas

Pese a las duras críticas que recibió su trabajo en la denostada comedia 'Spanglish' -con la que se estrenó en Hollywood- o su interpretación de María Callas en 'Grace de Mónaco', Paz Vega ha querido volver a probar suerte rodando en una lengua extranjera, en esta ocasión el portugués, para su nueva película: 'Não Pare na Pista: A Melhor História de Paulo Coelho', un biopic sobre el escritor brasileño.

"Uno de los mayores desafíos fue el idioma porque es mi primera película en portugués. Pero todo el mundo me cuidó mucho. Me hicieron sentir como en casa, a pesar de la barrera que suponía la lengua. Fue una experiencia muy bonita", explicó la intérprete sevillana a Miami New Time a su paso por el Festival Internacional de Cine de Miami.

Ni siquiera el temor a llevarse un nuevo varapalo por parte de la crítica consiguió que Paz dudara antes de aceptar el papel de Luiza -amante de Coelho-, ya que siempre ha sido una fiel admiradora del trabajo literario del autor.

"A lo largo de mi vida he leído muchos libros de Paulo. Creo que el primero de todos fue 'El Alquimista'", reveló.

No se trata de la primera vez que Paz se enfrenta a un personaje inspirado en una persona real, aunque en la última ocasión en que lo hizo -dando vida a la soprano María Callas frente Nicole Kidman en la película sobre Grace Kelly y Rainiero de Mónaco- su interpretación fue vapuleada, a pesar de lo cual ella sigue sintiéndose muy orgullosa de haber formado parte de una producción tan ambiciosa.

"Fue una experiencia muy bonita porque soy gran fan de Callas. Mi admiración por ella es infinita, así que cuando el director, Olivier Dahan, me llamó fue como un sueño hecho realidad y todo el proceso fue inolvidable para mí", concluyó.