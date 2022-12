Paz Vega intimida a sus compañeros de reparto

Aunque hace no demasiado tiempo era ella misma la que desembarcaba en la meca del cine para intentar triunfar lejos de su España natal, Paz Vega puede presumir ahora de haber trabajado con algunos de los nombres más importantes de la industria cinematográfica, como la actriz Nicole Kidman, con quien compartió protagonismo en la película 'Grace de Mónaco'.

Así que no es de extrañar que su privilegiada posición como una de las pocas latinas capaces de triunfar en Hollywood haya intimidado a algunos de sus compañeros en el telefilm 'Beautiful and Twisted', como el actor Mario Cimarro -uno de los protagonistas de la célebre telenovela 'Pasión de Gavilanes'-, quien sin duda ve en Paz el modelo a imitar a la hora de hacerse un hueco en las pantallas estadounidenses.

"Admiro tremendamente a Paz desde que vi su actuación en la cinta 'Lucía y el sexo'. Eso fue exactamente lo que le dije a Susan Edelman, la directora de casting de esta película, cuando me preguntó si la conocía", aseguró a la revista People en Español.

Pese al éxito y el reconocimiento que ha cosechado al otro lado del Atlántico con sus múltiples proyectos profesionales, lo cierto es que uno de los mayores sueños de Paz sería mudarse definitivamente a España con sus hijos -Orson (7), Ava (5) y Lenon (3)- fruto de su idílico matrimonio con el venezolano Orson Salazar.

"Claro que me encantaría volver a España y quedarme aquí. Si pudiera trabajar en mi país, tendría la excusa perfecta para venirme aquí con la familia, pero ahora mismo no me han salido ofertas, todos los proyectos que tengo sobre la mesa son en Estados Unidos. Pero siempre tengo claro que mis períodos de descanso tienen que ser en España, en mi casa", confesaba recientemente la actriz a la revista Lecturas.