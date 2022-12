Paz Vega defiende con orgullo su papel en 'Grace de Mónaco'

Pese a que la polémica cinta sobre los años más difíciles de la historia de amor entre Grace Kelly y Rainiero de Mónaco ha sido vapuleada por los críticos minutos después de que abriera el Festival de Cine de Cannes, la actriz sevillana Paz Vega no lo ha dudado un segundo a la hora de exhibir su satisfacción por haber formado parte de tan ambiciosa producción.

Al protagonizar un llamativo duelo interpretativo con la oscarizada Nicole Kidman -ambas interpretan a la soprano María Callas y a Gracia de Mónaco, respectivamente- no resulta extraño que la intérprete andaluza dé las gracias por haber contado con una "oportunidad única" de hacerse valer en la meca del cine, a la que llegó en 2004 con la denostada comedia 'Spanglish' y en la que por ahora solo ha tenido pequeños papeles de escasa repercusión.

Publicidad

"Encarnar a alguien como María Callas solo ocurre una vez en la vida, así que no lo pensé demasiado tras leer el guion y salté rápidamente sobre el director [Olivier Dahan] para que me diera el papel", aseguró la simpática artista tras la proyección de una película que no formaba parte de la selección de largometrajes que irán a concurso, pero que constituyó la mejor apertura para un glamuroso certamen que, en su edición de 1955, propició el romance entre los dos protagonistas de 'Grace de Mónaco'.

Pese a la hostil acogida que ha recibido de los expertos -un frente de oposición que dio comienzo cuando la familia Grimaldi censuró la mera idea de rodar una película sobre los príncipes-, la película que devuelve a Paz Vega a la prominencia comercial supone el culmen de varios años tratando de encontrar su propio hueco en la industria del cine, una etapa difícil que, sin embargo, ha sacado a la luz la determinación y el lado más combativo de la estrella, sobre todo cuando aseguró que la crisis económica española no la pararía a la hora de seguir cultivando la pasión que siente por su profesión.

Tras recorrer buena parte del globo terráqueo buscando trabajo allí donde fuera necesario -en solo dos años ha rodado en México, Italia, España y Egipto, la estrella española se dirigirá ahora a Australia para ponerse a las órdenes de Jim Loach en 'Emu Plains', una película que narrará las aventuras de una familia ibérica en las Antípodas y que también contará con la veterana Carmen Maura.