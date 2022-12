Paulina Vega se pregunta cómo llevar su relación sentimental a distancia

La flamante Miss Universo Paulina Vega acaba de pronunciar las palabras que todo novio de una flamante reina de la belleza teme oír: que no tiene ni idea de cómo conseguirá hacer que su relación funcione a pesar de la distancia.

"No tengo ni idea (de cómo mantener una relación a distancia), que me den consejos a mí porque no sé qué voy a hacer este año", confesó Paulina a Mezcal TV cuando le preguntaron por cómo lograr que su noviazgo con el joven Lorenzo Botero no se resienta por culpa de su apretada agenda profesional.

Pero las malas noticias para el joven que ocupa el corazón de la colombiana no acaban ahí, ya que Paulina le ha dejado muy claro que no debe esperar ningún gran gesto romántico de su parte para compensarle por su ausencia.

"De verdad que no tengo ni idea de qué voy a hacer en San Valentín, a lo mejor tengo trabajo que hacer, todavía no estoy segura. Pero creo que lo pasaré sola porque mi novio no está aquí. Desafortunadamente yo no soy de las que mando detalles, así que nada va a recibir. Espero que me tenga mucho amor y mucha paciencia y ya nos veremos más adelante", añadió.

Pero a pesar de su poco romanticismo, Paulina está convencida de que ella logrará derrotar la famosa "maldición de la miss" concluyendo su reinado con el mismo novio con el que lo empezó.

"(Mi novio) está feliz. No se lo puede creer. Está más en shock que yo. Me dice que no sabía la dimensión que conlleva esto, pero no está preocupado de que vayamos a terminar. Está feliz y vamos a ver cómo lo manejamos cuando tenga vacaciones", declaraba a la revista Cromos, añadiendo en tono de broma: "No me echen la sal, que yo no me voy a quedar sin novio".

Bang Showbiz.