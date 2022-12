Paulina Rubio: 'Mi hijo es el motor que mueve mi vida'

La temperamental Paulina Rubio vive una de las etapas más ajetreadas de su vida por numerosas razones, pero especialmente por la necesidad de combinar la grabación de su nuevo disco con las disputas judiciales que mantiene con su exmarido, Nicolás Vallejo-Nágera, en los juzgados de Florida, aunque lejos de experimentar negativos cambios de humor por el exceso de responsabilidades, la artista mexicana se congratula de contar con el amor de su hijo Nico, su gran excusa para levantarse por las mañanas con una gran sonrisa.

"Quiero a mi pequeño con locura y siento que él es el gran motor que mueve mi vida, lo que me demuestra que, pese a todo, es precisamente el amor lo que hace que el mundo sea un lugar fabuloso. Gracias a Nico [Andrea Nicolás] creo fervientemente en el amor y afronto todos los retos del día a día con la mayor ilusión posible", aseguró la chica dorada al diario El Universal, antes de contar cómo ha logrado que su único hijo se encuentre ya dando rienda suelta a su creatividad.

"Me encanta ver que tenemos aficiones comunes y que ha heredado algunas de mis pasiones. A los dos nos gusta mucho pintar y tenemos las paredes de la casa como si fueran pizarras en las que se puede dibujar de todo. También disfruto mucho saliendo de paseo con él, cocinar juntos y dejarle que le pegue al tambor tan fuerte como quiera. Siempre dejo que él sea el primero en escuchar mis canciones para que me diga si le gustan o no", añadió en la misma entrevista.

Aunque no puede disimular la emoción que siente cuando Nico trata de imitarla en todo lo que puede, lo cierto es que la estrella de la música también tiene muy en cuenta que su retoño debe desarrollar su propia personalidad y empezar a ganar autonomía; en el fondo, porque quiere que en el futuro pueda presumir de la misma "individualidad" de la que ella hace gala.

"No quiero que sea como yo, prefiero que siga desarrollando ese sentido de la individualidad que tanta importancia tiene para mí. Es un niño lindo, precioso y con mucho talento, estoy segura de que triunfará en todo lo que se proponga. Por otra parte, yo no me considero un modelo a seguir en general, solo quiero transmitirle lo que estoy aprendiendo como madre, y seguir siendo una cabeza de familia responsable", añadió.

De hecho, Paulina asegura que su próximo trabajo discográfico revelará su faceta más personal y, principalmente, aquellas situaciones de la vida que han sacado a relucir su lado más vulnerable e inseguro, en un intento de demostrar a todos sus seguidores que ella también tiene que lidiar con las adversidades de la existencia humana sin perder por ello sus ganas de luchar.

"Me gusta inspirar a los demás a través de la dura realidad, decirle a las mujeres que yo también tengo miedo en ocasiones, que me he caído tantas veces que ya no recuerdo cuántas. Pero eso significa que siempre hay que levantarse, nunca podemos rendirnos a la hora de controlar nuestro destino", apuntó.