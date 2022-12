Paulina Rubio: 'El divorcio no ha sido fácil para mi hijo'

Más allá de los quebraderos de cabeza que, en el plano económico, le ha brindado la interminable batalla judicial que mantiene con su exmarido, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, la cantante mexicana Paulina Rubio no ha dejado de lamentarse por los efectos tan perjudiciales que semejante litigio está teniendo para la estabilidad emocional de su pequeño Andrea Nicolás (3), sobre todo porque los actuales términos de la custodia compartida obligan al pequeño a estar viajando constantemente de un lado para el otro.

"Aún no estoy divorciada, parece mentira que después de tanto tiempo todavía no hayamos firmado los papeles [del divorcio]. Es especialmente difícil para mi bebé porque necesita estar conmigo la mayor parte del tiempo, pero espero que poco a poco las cosas se tranquilicen y todo sea más equilibrado", aseguró en una entrevista concedida al popular presentador Mario Lopez, cuya amistad con la chica dorada ha propiciado que, por primera vez en años, la artista se sincere sobre los dos años que lleva tratando de regresar oficialmente a la soltería.

"Voy a hablar sobre este tema porque somos amigos", añadió la intérprete para dejar entrever que semejantes confesiones sobre las dificultades que vive en su vida cotidiana son una excepción a su estricta política de privacidad.

Tanto es así, que Paulina sigue siendo mucho más reservada en lo que a su actual etapa sentimental se refiere, negándose a entrar en detalles sobre la bonita historia de amor que protagoniza junto al también cantante Gerardo Bazúa -quien fuera su alumno predilecto en la edición mexicana de 'La Voz'-, pero dando algunas indicaciones de lo que en estos momentos necesita para curar las heridas de su maltrecho corazón.

"No se trata solo de buscar un compromiso duradero, las relaciones siempre son difíciles aunque se produzcan entre hermanos. Desde luego, nadie es perfecto, y a estas alturas yo solo he tratado de encontrar a alguien que me deje ser, que entienda que nací con la pasión por el arte", destacó a continuación.

La indomable artista también reconoce que no le gustaría que su pequeño Andrea siguiera sus pasos en el mundo del espectáculo, prefiriendo así que se dedicara a construir modernos rascacielos o a dirigir proyectos de gran envergadura en su hipotético papel de eficiente "ingeniero".

"Pienso que debería ser ingeniero o arquitecto, pero si es roquero, un buen músico, lo aceptaré como tal. En todo caso, yo le apoyaré igual que hicieron mis padres conmigo", expresó.