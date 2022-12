Paulina Rubio ahora lanza críticas hacia las políticas estatales de California

Aunque lleva años felizmente instalada en Estados Unidos, todavía existen ciertos aspectos de su país de adopción que la cantante Paulina Rubio se ve obligada a condenar con dureza por chocar radicalmente con sus convicciones personales, sobre todo en lo tocante a la utilización de los fondos públicos del estado de California ya que no puede comprender que se destine casi siete veces más dinero al mantenimiento de las prisiones que al desarrollo del sistema educativo.

"Cada año, el estado de California se gasta 62.300 dólares (48.300 euros) en cada prisionero frente a los 9.100 dólares (7.000 dólares) que invierte en cada estudiante de K-12 [de educación primaria y secundaria]. ¡Más escuelas y menos prisiones!", escribió la mexicana en su perfil de Twitter.

La preocupación de Paulina por la situación de las escuelas californianas respondería a su propia inquietud por garantizar que su hijo Nico -fruto de su fallido matrimonio con Nicolás Vallejo-Nágera- reciba una educación lo suficientemente artística para que en un futuro pueda presumir de la misma "individualidad" que su famosa madre, aunque sin seguir necesariamente sus pasos en el mundo de la música.

"No quiero que Nico sea como yo, prefiero que siga desarrollando ese sentido de la individualidad que tanta importancia tiene para mí. Es un niño lindo, precioso y con mucho talento, estoy segura de que triunfará en todo lo que se proponga. Por otra parte, yo no me considero un modelo a seguir en general, solo quiero transmitirle lo que estoy aprendiendo como madre, y seguir siendo una cabeza de familia responsable", confesaba la chica dorada en una entrevista al diario El Universal.

Bang Showbiz.