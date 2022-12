Paulina Rubio agrede a un paparazzi

La mexicana Paulina Rubio y su novio Gerardo Bazúa propinaron una paliza al fotógrafo Alfredo Tapanes cuando trataba de inmortalizar a la pareja disfrutando de un agradable paseo en bicicleta por Miami (Florida, Estados Unidos) el pasado 4 de septiembre, según asegura el paparazzi al portal TVNotas.com.

"Cuando me marchaba en mi camioneta, a punto de salir de la isla, vi a una mujer en bicicleta que me llamó la atención por su forma de vestir, iba muy deportista pero con un sombrero rosa. Me di cuenta de que era Paulina Rubio, así que la adelanté y aparqué mi camioneta a una buena distancia para que me diera tiempo a bajarme y a hacer unas fotos a Paulina junto a su novio Gerardo", afirmó Tapanes al citado medio.

La pareja, según explica el fotógrafo, reaccionó de forma agresiva ante tal gesto golpeando al paparazzi, provocándole contusiones y una dislocación cervical que le obligaron a abandonar el lugar del incidente en una ambulancia que lo transportó hasta el hospital más cercano.

Sin embargo, la versión que ofreció la cantante a las autoridades policiales que se presentaron en el lugar de los hechos fue completamente diferente, ya que según el canal mexicano Telemundo, la chica dorada afirmó que el fotógrafo fue quien inició la disputa e intentó matarla.

El revuelo generado por tal incidente provocó que los bomberos y la policía pararan el tráfico mientras la artista aguardaba la llegada de su abogado tomando instantáneas de sí misma con su teléfono móvil.

Por: Bang Showbiz