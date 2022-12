Paul McCartney recuerda sus temores después de la muerte de John Lennon

El ex componente de los Beatles Paul McCartney vivió durante un tiempo en estado de "alerta máxima" tras el asesinato de su compañero de banda John Lennon -a quien disparó uno de sus fans en la puerta de su edificio de Nueva York en 1980- porque su casa, situada en una zona montañosa del sur de Inglaterra, estaba completamente desprotegida.

Por si fuera poco, días después de la muerte de John, Paul se llevó un gran susto al descubrir a un grupo de hombres armados en el terreno de su propiedad.

"Fue raro porque en los días posteriores a su muerte estuve metido en casa. Teníamos una pequeña valla alrededor de la finca, básicamente para mantener alejados a los zorros porque teníamos gallinas. Yo era consciente del riesgo y estaba en alerta máxima. De repente, un día miré fuera y vi a alguien con una j*dida pistola, una especie de ametralladora o un rifle de asalto. Iba vestido de militar. Después vi que había varios más como él. Yo estaba en plan: 'Dios mío, ¿qué está ocurriendo?'", relata el cantante en una entrevista a la revista Uncut.

Tras el momento de pánico, Paul se dio cuenta de que solo se trataba de un entrenamiento militar.

"No sé qué hice. Creo que llamé a la policía. Al final resultó que se trataba de una maniobra del ejército. Me dijeron: 'Vaya, perdona. ¿Son tus terrenos?'. Dios mío, no sé cómo sobreviví. En ese momento crees que vas a morirte del susto. Aparecieron todos allí de pronto, saliendo del bosque", añade.

Bang Showbiz.