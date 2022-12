Paul McCartney abandona el hospital recuperado de su infección

Aunque su pasión por la música no ha disminuido en absoluto a pesar de las casi cinco décadas que lleva en el negocio, el legendario Paul McCartney ya ha empezado a experimentar de primera mano las consecuencias de seguir siendo una estrella del rock a los 71 años, al pasar una semana entera hospitalizado en Japón por culpa de una infección vírica de la que, por el momento, se desconoce su origen.

Afortunadamente, el equipo del centro internacional St Luke en Tokyo ha comunicado este lunes que el veterano artista ya ha recibido el alta médica al encontrarse plenamente recuperado de su dolencia, lo que no significa que vaya a retomar el tramo asiático de su gira mundial 'Out There!' que canceló recientemente: una decepcionante noticia que se debe a la necesidad de prevenir una hipotética recaída.

"Paul lo ha pasado realmente mal y de verdad que le apena haber tenido que suspender sus conciertos, pero su estado de salud no es el más adecuado en este momento para recorrer el mundo. La buena noticia es que al menos está completamente recuperado de la infección, aunque se siente todavía un poco débil", declaró una fuente al periódico Daily Mirror.

Aunque su mujer Nancy Shevell (53) no se ha separado de su lado durante su estancia en el hospital, tras recibir el alta Paul ha decidido seguir descansando en su hogar y rodeado de sus seres más queridos, por lo que no ha dudado en hacer uso de un jet privado que le ha trasladado directamente a Inglaterra.

Una vez superados sus problemas de salud, la mayor preocupación del artista ahora es compensar a los miles de admiradores que ya tenían sus entradas para verle en Japón y Corea del Sur, seguidores que no han dejado de brindarle su apoyo y su cariño pese a la cancelación de los recitales.

"Estoy muy conmovido por todo el amor que he recibido, pero desafortunadamente mi condición no ha mejorado lo suficiente como para subirme al escenario. De verdad que esperaba poder sentirme mejor hoy. Siento muchísimo decepcionar de esta forma a mis fans", aseguraba la leyenda musical en un emotivo mensaje publicado en su página web.