Patricia Arquette se niega a casarse de nuevo

A pesar de ser muy feliz con su actual pareja, Eric White, la actriz Patricia Arquette no tiene intención alguna de casarse de nuevo porque no está dispuesta a pasar el dolor que ha pasado en sus anteriores fracasos matrimoniales, con Nicolas Cage y Thomas Jane.

"Tengo pavor al matrimonio. El fracaso del matrimonio es algo muy personal y doloroso. No es solo como romper, es realmente doloroso", cuenta en la revista Red.

La actriz de 46 años asegura que Eric y ella tienen una vida "muy ordinaria" ya que no quiere pertenecer a la escena hollywoodiense porque se siente muy mayor.

"No soy parte importante de la escena de Hollywood. No me interesan las discotecas. Fui mucho cuando era adolescente. Me parece extraño cuando veo gente de mi edad en discotecas. Pienso: '¿pero qué te pasa?'", señala.

A Patricia no le divierte beber y cree que es hora de dejar de fumar, aunque reconoce que hace "cosas malas".

"Hago cosas malas. Pero no me gusta emborracharme, pero sí que bebo alguna copa de vez en cuando. Y fumo, aunque lo odio. Necesito dejarlo de una vez por todas. No hay nada bueno en ello. Es una de mis pequeñas rebeldías de inmadurez".