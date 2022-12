Patricia Arquette: 'A mis 47 años, siento como si tuviera 23'

A sus 47 años la actriz Patricia Arquette se siente repleta de energía incluso más que cuando tenía veinte años, por eso solo recuerda que ya ha alcanzado la "mediana edad" cuando se mira al espejo.

"A nivel de energía sigo sintiéndome como si tuviera 23, también siento que tengo toda la vida por delante. Pero cuando me veo en el espejo pienso: 'Pero si realmente estás ya en la mediana edad'", confiesa la actriz en la edición británica de Vogue.

Publicidad

A pesar de que Patricia trata de ser lo más natural posible, también ha reivindicado "su derecho" a hacer lo que le dé la gana con su cara y no ser juzgada por ello.

"No quiero hacerme nada en la cara pero me reservo el derecho de hacerlo si me apeteciera sin tener que disculparme delante de millones de extraños. Porque incluso una conversación sobre 'no se te ve natural, te has hecho algo raro en la cara', es una conversación sobre el aspecto de las mujeres. No es nuestro j***do problema cómo se ven".