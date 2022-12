Paris Hilton ya no quiere salir de fiesta

La popular heredera ha conseguido amasar más de 30 millones de dólares en sus distintos negocios --entre ellos su imperio de moda o sus empresas inmobiliarias--, una faceta empresarial que la mantiene demasiado ocupada para poder formar parte de la ajetreada vida social de Los Ángeles, de la que solía ser la reina.

Ahora, en vez de pasar la noche en vela, Paris Hilton prefiere disfrutar de la compañía de su pareja, el modelo español River Viiperi.

"Sí, cuando era adolescente me encantaba salir de fiesta. Casi cada noche tenía una fiesta a la que acudir. Pero ahora estoy tan ocupada con mi trabajo que no tengo tiempo para divertirme. Si estoy en alguna fiesta es porque me pagan por ello, porque es un evento promocional de alguno de mis productos o por alguna ocasión especial. Ya no me gusta salir tanto como antes. Ahora soy más hogareña. Me gusta estar con mi novio en casa, cocinar juntos, simplemente estar tranquilos en casa", confesó la estrella rubia al periódico Sunday People.

Además de que la envidiable relación que Paris mantiene con el modelo ibicenco se basa en lo "diferente que es de los demás hombres de Hollywood", es precisamente la pasión que comparten por los animales la que ha consagrado su amor.

Paris tiene una legión de mascotas en su residencia de Los Ángeles, algo que no ha asustado al joven River, de 22 años, quien también los adora.

"Se le dan estupendamente bien los animales. No podría salir con alguien al que no le gusten los animales porque son una parte muy importante de mi vida. Y a través de la forma en la que las personas se comportan con los animales se puede ver si tienen buen corazón o no. Me he dado cuenta de ello con los años y con las personas que han pasado por mi vida. Me encanta que [River] sea tan leal y tan dulce conmigo.

Tiene un corazón enorme. Por mis anteriores relaciones, desconfiaba de los hombres pero con él siento que no tengo que preocuparme por nada", se sinceró.

Fuente: Bang Showbiz