Paris Hilton renuncia a la comida rápida

La afamada Paris Hilton anunció recientemente que estaba preparando su esperado regreso a la escena musical, por lo que no resulta extraño que pocas semanas antes se propusiera acabar de una vez por todas con su afición a la comida rápida para someterse a una dieta más saludable que, además de ayudarle a perder peso, le hiciera sentirse más a gusto consigo misma.

"He perdido aproximadamente dos kilos y medio desde que me mantengo alejada de los restaurantes de comida rápida, y es verdad que noto la mejoría, especialmente cuando me pongo un bikini. Me encantan las hamburguesas y ese tipo de productos calóricos, pero he decidido cambiar de dieta y ahora ya no me acerco a esas cosas. Bueno, a veces voy a alguno de estos locales, pero solo para pedirme una hamburguesa de pavo o algo más sano que una con queso y patatas. Ahora soy más cuidadosa con mi alimentación", reveló al diario Daily Mail.

Desde que rompiera su larga y sólida relación con los alimentos procesados, la polifacética celebridad ha desarrollado una gran afición a los sabrosos zumos de frutas, a los batidos más naturales y, como no podía ser de otra forma, a las ensaladas que le sirven para purificar su organismo.

"Me gustan los batidos verdes, saben muy bien y me dan mucha energía. También tomo zumos normales que me proporcionan muchas vitaminas, además de más fruta, más verdura y ensaladas que de costumbre", añadió.

Paris sabe que para mantener intacta su atractiva silueta necesita combinar lo equilibrado de su alimentación con un poco de ejercicio físico, aunque en lugar de acudir al gimnasio, ella prefiere practicar deporte al aire libre.

"Nunca me ha gustado el gimnasio. No creo que la gente espere escuchar esto de mí, pero me crié practicando deportes más propios de un chico. Solía jugar al hockey sobre hielo, iba a esquiar cuando podía, surfeaba, montaba en bicicleta y nadaba. Me encanta hacer ejercicio al aire libre. Siempre he sido una persona muy activa", sentenció.