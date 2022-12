Paris Hilton: 'En España me han pasado grandes cosas'

Su pasada relación con el modelo ibicenco River Viiperi y su actual romance con el empresario suizo Thomas Gross, al que conoció en la isla balear, ha hecho que Paris Hilton tenga una muy buena conexión con España.

"Estoy muy feliz. Este se está convirtiendo en un verano mágico y maravilloso. Aunque Thomas no es español, tengo que admitir que me han pasado grandes cosas en España. La vida me sonríe aquí", confiesa Paris en la revista HELLO!

Aunque no le gusta mucho hablar sobre su relación actual, Paris está convencida de que un día se casará y tendrá hijos.

"Seguro que me casaré... es solo cuestión de tiempo. Estoy segura de que el momento llegará. Por ahora quiero vivir plenamente la vida y disfrutar de todas las cosas maravillosas que me están ocurriendo. También me encantan los niños y estoy segura de que me convertiré en madre algún día. Eso lo tengo muy claro", explica la DJ en la misma publicación.

Atrás quedaron para Paris las noches de juerga y desenfreno, ya que ahora reconoce que es más "madura" y conduce su vida de forma seria.

"Todos maduramos y cambiamos con el tiempo, yo incluida. Con un poco de suerte, nos volvemos más serios con nuestras acciones y decisiones, según nos exijan nuestra vida y nuestras responsabilidades".