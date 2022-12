Paris Hilton cree haber aprendido de su pasado

La rica heredera Paris Hilton tiene claro que cometió errores en el pasado, como aparecer en el programa de telerrealidad 'The Simple Life' junto a su amiga Nicole Richie, pero cree que ha madurado y que ha logrado aprender de ellos.

"Para mí lo más importante que hay en la vida es la sinceridad. He cometido errores, pero he tenido más éxitos que fracasos y puedo decir que me siento orgullosa y feliz de haber trabajado duro para hacer mis sueños realidad. Siempre hay nuevas sorpresas, solo tienes que estar preparada para saber lidiar con lo que la vida te depare", reflexionó en la revista OK!

Aunque la estrella televisiva también es conocida por sus escandalosas salidas nocturnas y por su extensa lista de novios, ahora parece haber encontrado la tranquilidad en los brazos del modelo español River Viiperi, por lo que evita en todo momento comparar su actual relación sentimental con las que vivió en el pasado.

"Cada relación es diferente. No puedo compararlas. Lo único que sé es que mi presente es mucho mejor que mi pasado. River es un hombre encantador y guapo y siempre está feliz. Me hace sentir una persona muy especial", añadió.

Por: Bang Showbiz