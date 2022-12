Como si se tratara de llevar la contraria a los productores de la serie que protagoniza, 'Orange is the new black', Taylor Schilling parece haber decidido no vestirse nunca con prendas que no lleven el color negro. De hecho, aun añadiendo a su modelo una camisa azul claro, la actriz no puede evitar cubrirla con un oscuro jersey y acompañarla con pantalones y gafas del que parece ser su color favorito.