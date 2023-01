Para reír a carcajadas: las mejores y más arriesgadas bromas de Chris Rock en los Óscar

Si algo no faltó en la ceremonia de entrega de los premios Óscar celebrada este domingo en Los Ángeles fueron los comentarios de su presentador, Chris Rock, acerca de la falta de intérpretes negros entre los nominados este año. Su discurso de presentación marcó el tono del resto de sus bromas, algunas más arriesgadas que otras, pero todas con la misma intención: afrontar la polémica riéndose de uno mismo.

"¿Por qué todas estas protestas justo este año? Esta es la 88ª edición de los Premios de la Academia de Cine y estoy seguro de que esto mismo ya había sucedido otras 71 veces. Estoy seguro de que en la década de los 50 y de los 60 hubo años en los que no hubo ningún nominado negro. Pero entonces teníamos mejores cosas por las que protestar. Estábamos demasiado ocupados siendo violados o linchados como para preocuparnos por quién estaba nominado a Mejor Fotografía. Cuando tu abuela está colgando de la rama de un árbol es un poco difícil preocuparse por quién se lleva [el premio a] Mejor Película Extranjera", bromeó el presentador.

El humorista tampoco evitó hablar de las presiones que había recibido para sumarse al boicot a la ceremonia renunciando a ejercer de maestro de ceremonias. A este respecto, Rock alegó que no estaba dispuesto a retirarse para que el papel de presentador fuera a parar a Kevin Hart.

"Me dijeron: 'Chris, deberías unirte al boicot; Chris, deberías renunciar a presentar la gala'. ¿Por qué las únicas personas que te dicen que renuncies a un trabajo son las que están en paro? Nadie que tenga un trabajo te pide que renuncies al tuyo... Pensé en renunciar, me lo pensé mucho. Pero luego me di cuenta de que los Óscar se iban a celebrar de todas maneras, no iban a cancelarlos solo porque yo renunciara. Y lo último que necesitaba era perder otro trabajo a manos de Kevin Hart", añadió.

El actor Will Smith y su mujer, Jada Pinkett Smith -que anunció el pasado mes de enero que ni su marido ni ella acudirían a la gala como protesta por la falta de diversidad- tampoco se libraron de las bromas de Rock, que no tuvo ningún reparo en afirmar que Jada no pintaba nada en la gala de los Óscar porque actualmente trabaja en televisión y no en cine.

"Jada se ha enfadado, ha dicho que no iba a venir. ¿No está haciendo una serie ahora? Que Jada boicotee los Óscar es como si yo decido boicotear las bragas de Rihanna: para empezar, ¡nadie me ha invitado a meterme ahí! Pero es normal que se enfadara porque Will lo hizo muy bien en 'La verdad duele' y no le han nominado. Pero tampoco es justo que le pagaran 20 millones de dólares por hacer 'Wild Wild West', ¿verdad?", remató.

Por: Bang Showbiz