Para Jessica Chastain el sueldo es lo de menos

Ejercer su verdadera vocación es para algunos su principal preocupación. Este es el caso de la actriz estadounidense Jessica Chastain, a quien no le preocupa demasiado cuánto dinero le pagan por trabajar en una película, sino que prefiere elegir en función de cómo se siente con el personaje al que va a interpretar.

"He tenido mucha suerte cuando he elegido papeles. Nunca me fijo en lo que voy a ganar, sino que pienso si al final de la película voy a sentirme más enriquecida como persona. Nunca he elegido una película por el reconocimiento que pudiera darme, si lo haces por eso puede ocurrir justo lo contrario", declaró la actriz al periódico The Independent.

Jessica saltó a la fama tras interpretar en 2012 a una agente en busca de Osama bin Laden en la película 'La noche más oscura'. Sin embargo, aún no logra convivir con normalidad con su popularidad.

"No me acostumbro a la fama, siento que he encontrado un lugar en la industria del cine, que estoy observando todo a mi alrededor. Que me he colado en el mejor concierto, que estoy entre bambalinas y que me codeo con los Rolling Stones. Pero no me siento como si fuera parte de una banda", concluyó Jessica.