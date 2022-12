Para Jessica Alba la belleza proviene del interior

La actriz Jessica Alba considera que las mujeres más atractivas son aquellas que son felices y llevan una vida sana, ya que la belleza proviene de la confianza en uno mismo y de encontrarse en un buen lugar a nivel personal. Además, la intérprete y nueva embajadora de la marca Braun no duda a la hora de señalar qué aspectos de su mentalidad deberían cambiar las mujeres más inseguras.

"No te centres en cosas negativas, concéntrate en los buenos momentos con las personas que te importan de verdad. Si quieres cambiar tu aspecto porque no te encuentras a gusto contigo misma, ve a por ello y trabaja duro para alcanzar tus objetivos. Pero al final del día, piensa solo en tus mejores cualidades porque la verdadera belleza proviene de la confianza en una misma, la felicidad y la amabilidad. Independientemente del aspecto físico, eso es lo que yo considero una mujer guapa", aseguró al portal francés Aufeminin.com.

Además, la actriz -que tiene dos hijas, Honor (5) y Haven (2), con su marido Cash Warren- no da importancia a las listas de las mujeres más sexis de Hollywood en las que se le incluye con regularidad, y no tiene ningún problema en reconocer que su imagen es fruto de un duro trabajo a lo largo de los años.

"No tengo un cuerpo perfecto. Simplemente sé sacar partido a mis curvas, eso es todo. Elijo ropa que acentúa mi cuerpo, pero me ha llevado años de práctica. Hago deporte, aunque no lo suficiente en mi opinión. Practico yoga, bailo, bebo mucha agua y como de manera saludable. Por lo menos lo intento", concluyó.