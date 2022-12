Para estas escenas pidió una doble Dakota Johnson en 'Cincuenta sombras de Grey'

La actriz Dakota Johnson ha tenido que hacer frente a multitud de escenas de desnudo en el rodaje de 'Cincuenta sombras de Grey', donde comparte protagonismo con Jamie Dornan, pero hay una escena en la que azotan sus nalgas que se negó a grabar.

"Hay un primer plano de un trasero golpeado por un cinturón. Ese no es mi trasero porque no quería que me pegaran con un cinturón", contó la actriz en 'Entertainment Tonight'.

Para asegurarse de que las escenas sadomasoquistas resultaban lo más realistas posibles los productores de la película contrataron a una "experta" en la materia.

"Las escenas son realmente técnicas y están coreografiadas porque tienen que ser seguras y hacerse de la manera más real posible. Hay muchas reglas y cosas que tienes que hacer correctamente para ser fiel a la subcultura del BDSM (Bondage, Disciplina y Dominación, Sumisión y Sadismo, Masoquismo). Contamos con una experta en dominación que estaba en el set ayudándonos a cómo hacer nudos o con dónde iba cada cosa", explicó la directora Sam Taylor-Johnson en el mismo programa.

Pese a compartir el protagonismo de la cinta con Dakota, Jamie sabe que es ella quien ha tenido que encarar un papel mucho más complicado.

"Para Dakota es especialmente difícil porque está muy expuesta en todas esas situaciones. Está desnuda, atada o como sea. Y eso no es fácil. No es un entorno muy cómodo", aseguró.

