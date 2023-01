Padre de Miley Cyrus cree que Liam Hemsworth es un 'chico estupendo'

La esfera virtual ha dejado constancia en múltiples ocasiones de que tanto Miley Cyrus como el actor Liam Hemsworth están ya perfectamente integrados en sus respectivas familias políticas: la cantante ha realizado varias apariciones en el Instagram de Elsa Pataky -la mujer de Chris Hemsworth y, por tanto, cuñada de su chico- y la hermana pequeña de la artista ya se encargó de revelar con varias fotos en sus redes sociales que Liam había pasado parte de las pasadas navidades con el clan Cyrus.

Pero por si aún quedaba alguna duda, el padre de Miley, el famoso cantante de country Billy Ray Cyrus, ha asegurado ahora que su futuro yerno cuenta con su beneplácito y también con su más profunda admiración.

Publicidad

"Liam es un chico estupendo. Me gusta mucho el buen corazón que posee. Tiene un espíritu muy bueno", confesó el artista estadounidense en una entrevista concedida a Entertainment Tonight.

La historia de amor de Miley y Liam ha estado marcada por un sinfín de idas y venidas, pero parece que a día de hoy han conseguido encontrar la estabilidad tras darse una última y aparentemente definitiva oportunidad a finales de 2015. Tras esta reconciliación, el padre de la intérprete ha contado con la excusa perfecta para centrarse en conocer más a fondo al guapo australiano y se ha llevado una grata sorpresa al descubrir una faceta suya completamente desconocida.

Va por buen camino: Miley Cyrus lleva tres semanas sin fumar marihuana

"Hemos pasado mucho más tiempo juntos en los últimos dos meses que en los dos años anteriores", reconoce Billy Ray, quien ha revelado una pasión de Liam hasta ahora desconocida: la pintura.

Publicidad

"Te voy a explicar algo que seguramente no sepas de él: es un gran artista. Es pintor. No había visto nunca sus creaciones y un día, de repente, entré en una habitación y vi que habían como mil cuadros de temáticas diversas y dije: '¿De quién es todo eso?'. Liam los pinta y siempre le digo: 'Liam, ¿cuándo vas a hacer una exposición?'. Pero él es tan humilde... No sé cómo no se lo ha contado nunca a nadie. Tiene muchísimos cuadros, y son buenísimos. Le gusta pintar, quién lo iba a decir", aseguró.

Por: Bang Showbiz