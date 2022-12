Pablo Alborán no es capaz de reconocer cuándo se enamora de verdad

Su talento para cantarle al amor no implica necesariamente que Pablo Alborán sea un experto a la hora de descifrar los misterios del corazón, ya que a sus 25 años él mismo está intentando aprender a diferenciar entre las ocasiones en que se enamora sinceramente y aquellas en las que simplemente se deja llevar por su carácter apasionado.

"Creo que yo me enamoro siempre, y eso es un problema también porque me parece que a veces confundimos cuando nos enamoramos con cuando nos encaprichamos, nos volvemos tontos o nos cegamos. Personalmente todavía estoy en el proceso de descubrir la diferencia entre todas estas cosas, porque todavía tengo 25 años", aseguró el intérprete a su paso por el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser.

Pero por mucho que esté intentando calmar su vena más romántica, Pablo es consciente de que jamás será capaz de controlar la impulsividad con la que se "entrega" cada vez que se encuentra con una potencial pareja sentimental.

"Yo soy de entregarme al cien por cien, y siempre pienso que me estoy enamorando. ¡A lo mejor es que me enamoro de verdad!", bromeó el joven artista, para aclarar justo después cuál es su filosofía vital en cuestiones de amor: "Me dejo llevar y soy de entregarme en cuerpo y alma. No le pongo filtros a nada en materia del corazón".

Por: Bang Showbiz

