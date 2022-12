Pablo Alborán: 'Mi gran defecto es ser perfeccionista'

El fenómeno cultural que viene protagonizando el artista hace que muchos se pregunten si Pablo encarna el ideal de perfección con el que sueñan los seres humanos, unas sospechas que el joven artista disipa con rotundidad asegurando que tiene tantos "defectos" como el más común de los mortales.

"¿Quién no tiene defectos? Aunque la prensa me ha vendido tan bien que preferiría no decírselos. Hay virtudes que en exceso pueden suponer un defecto, y yo de esas tengo muchas: el perfeccionismo, la autoexigencia, el querer tenerlo todo controlado.

Yo soy de darme mucho con el látigo en todo momento, y hay veces que esa actitud te impide disfrutar de lo que haces. Y bueno, si la gente viera las cosas que hago y digo un domingo por la tarde viendo el fútbol, le aseguro que se caería totalmente el mito que muchos han creado sobre mí", bromeó el artista en conversación con El Periódico de Catalunya.

Más allá de los aspectos negativos de su personalidad, lo cierto es que el talento y la determinación del cantante español han logrado eclipsar a cualquier otro rasgo de su afable carácter, ya que han propiciado que Pablo se destaque en la actualidad como uno de los artistas con mayor repercusión del mercado hispanohablante, superando en ventas a algunos de sus maestros, como Alejandro Sanz o Miguel Bosé . Agradecido e ilusionado por todo lo que ha experimentado en la primera etapa de su trayectoria artística, el músico asegura que el trabajo duro jamás le había reportado tantas satisfacciones como las que vive hoy en día.

"Tengo la impresión de haber hecho más cosas en estos tres años que en toda mi vida anterior. Tengo la sensación de que han pasado muchos años, cuando en realidad solo han sido unos cuantos. Tantos viajes, conciertos y promociones en otros países me han marcado profundamente. Son vivencias muy intensas y la mejor recompensa al trabajo constante", aseguró.

Por: Bag Showbiz