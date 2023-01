Ozzy Osbourne y su esposa espían a sus vecinos con un dron

Vivir al lado de la familia Osbourne es toda una "pesadilla", según reconoce la propia matriarca del clan, Sharon, ya que ella y su marido disfrutan como niños espiando a sus vecinos gracias al dron que posee su marido, el roquero Ozzy Osbourne.

"Ozzy tiene un dron y lo volamos para espiar los jardines de nuestros vecinos y ver qué están haciendo", confesó Sharon en el programa radiofónico 'Christian O'Connell's Breakfast Show' de Absolute Radio.

Publicidad

Aunque la excéntrica y directa personalidad de Sharon -madre de Aimee (31), Kelly (30) y Jack (29) junto a Ozzy- puede resultar chocante para muchos, ella nunca se comporta del modo en que lo hace para hacer daño a otras personas, aunque en ocasiones pueda llegar a "meter la pata".

"A mucha gente no le gusta que los demás sean demasiado testarudos, y preferirían que todo el mundo se mantuviese neutral en lugar de tener una opinión firme sobre algo. Lo comprendo, pero eso no quiere decir que de vez en cuando no siga metiendo la pata, ¡porque lo hago! Siempre he sido muy dogmática. No intento hacer daño a la gente, no disfruto haciendo pasar vergüenza a otras personas o faltándoles al respeto, pero si me preguntas mi opinión te la daré. Pero no intento hacerlo de forma cruel", explica Sharon a People.

Por: Bang Showbiz