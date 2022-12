Ozzy Osbourne irá al infierno por 'vender su alma al diablo'

Nota: Ozzy Osbourne se deja llevar por la alegría



El roquero Ozzy Osbourne (67) está convencido de que irá al infierno cuando muera por haber "vendido su alma al diablo" a cambio de poder exprimir al máximo su vida.

"Ya he vendido mi alma al diablo. Bueno, en realidad vendes tu alma al diablo en el momento en que haces algo que no deberías, y yo ya lo he hecho. He vivido mi vida al máximo. Si hay algo más después de la muerte, tengo un buen sitio reservado en los hornos", aseguró el líder del grupo Black Sabbath a la revista Kerrang!

A lo largo de su carrera musical, la pasión de Ozzy por las artes oscuras ha demostrado ser un reclamo publicitario tan atemporal como rentable, que no dudó en explotar al máximo en su disco en solitario 'Speak Of The Devil' (1982), en cuya portada aparecía con el torso desnudo y sangre goteando de su boca.

"Tenía la boca llena de sangre, que era una mi**da de salsa de arándanos. Les dije a todos: 'Tenemos que poner algo en el álbum que sepamos que van a censurar'. Si te censuran, siempre acabas vendiendo más discos", añadió.

Pero al menos una de las leyendas urbanas que preceden a Ozzy sí es cierta, su odio a la luz solar, que acabó por aborrecer en los años en que las fiestas y los excesos formaban parte de su día a día.

"Noche para siempre, ¡soy el príncipe de la oscuridad! Me gusta la noche. Habría que explicar que en la época en que me metía todas esas cosas, solía dormir durante el día y despertarme por la noche. Solía odiar ver el amanecer. Cuando voy de gira, necesito que tinten las ventanas de mi habitación. Hago que las sellen", añadió.

Por: BANG Showbiz