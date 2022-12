Óscar Jaenada revela su lado mexicano

Aunque su interpretación de Mario Moreno en la película sobre su mítico personaje 'Cantiflas' le está permitiendo disfrutar una vez más de las mieles del éxito, para el actor Óscar Jaenada uno de los mejores recuerdos de su experiencia encarnando al humorista mexicano es haber podido conocer de primera mano la cultura del que durante seis meses se convirtió en su país adoptivo.

De hecho, el intérprete español no tiene ningún reparo en reconocer que, pese a su breve estancia en tierras aztecas, a de día de hoy se siente en gran parte mexicano, hasta el punto de haber apoyado a la selección tricolor por encima del combinado de su país natal.

"Si algo me llevo de esta experiencia, es México. De alguna manera siento cierta sangre mexicana corriendo por mis venas. Creo que tengo algo de mexicano simplemente habiendo pasado seis meses allí. Hay algo de esa tierra que me atrae, que me hierve. Y la verdad, en este último Mundial iba con México", declaró al periódico La Voz de Houston.

Finalmente, Óscar parece haberse reconciliado con la industria cinematográfica mexicana después de haber tenido que afrontar duras críticas tras anunciarse la elección de un español para ser el encargado de encarnar al célebre Cantinflas, un momento de tensión por el que actor no guarda ningún rencor vista la buena acogida que está teniendo ahora su trabajo.

"Entiendo la preocupación que existía porque estamos hablando de un tipo, Mario Moreno, que se definía como México, y que se hartó de contestar en todas las entrevistas que Cantinflas era México. Puedo entender la controversia, aunque quizás fue desorbitado el sacarme en las portadas de los periódicos cuando aún no había rodado ni un plano. Pero lo puedo entender", aseguraba recientemente Óscar en una entrevista para el portal Variety Latino.