Oscar Isaac se siente 'raro' cuando le reconocen por la calle

Si ahora ya se siente incómodo cuando un fan le reconoce mientras pasea por la calle, cuesta imaginar qué hará el actor Oscar Isaac cuando se estrene la semana que viene el nuevo episodio de 'Star Wars', 'La guerra de las galaxias: El despertar de la Fuerza' y su rostro ocupe las vallas publicitarias y marquesinas de cines de medio mundo.

"Por suerte, Nueva York [donde vivo] es un sitio bastante peculiar en ese sentido porque, aunque la gente te reconozca, le interesa más lo que ellos están haciendo, piensan: 'Tengo cosas que hacer'. Ahí tengo cierto anonimato. Pero es raro, ya sabes, me da un poco de vergüenza cuando me paran por la calle, así que no es algo que esté esperando con ganas. Pero bueno, se me da muy bien camuflarme", explicó el intérprete en una entrevista a 'Access Hollywood'.

Una de las prioridades de Oscar en el terreno profesional es conseguir que su éxito no afecte a su estilo de vida, por lo que no está dispuesto a convertirse en otra estrella más que vive aislada en su mansión.

"Es cierto que soy un hombre modesto que adora la simplicidad. No vivo en una de esas grandes casas lujosas de Manhattan. He elegido vivir en Brooklyn, no solo porque me gusta el sitio, sino sobre todo para poder conservar un cierto anonimato. Además, soy de naturaleza tímida", reconocía en una entrevista con el portal francés Femina.