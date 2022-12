Óscar Isaac no cambia Estados Unidos por su Guatemala natal

A diferencia de algunos de sus compañeros de profesión de origen latino, el actor Óscar Isaac no sueña con regresar a su país de origen, Guatemala, cuando decida aparcar su carrera en la meca del cine, ya que a día de hoy se considera ciudadano estadounidense ante todo.

"No, no [me jubilaré en Guatemala]. A mí me gusta mucho Guatemala, pero soy ciudadano de los Estados Unidos. He estado aquí desde que tenía cinco meses. O sea que Estados Unidos es mi patria, es donde he tenido todo el éxito. Pero sí que nací en Guatemala y tengo sangre guatemalteca y cubana, y eso es una parte importante de lo que soy", explicó el intérprete en una entrevista en el programa 'Showbiz' de la cadena CNN Español.

Publicidad

Sin embargo, Óscar guarda muy buen recuerdo de las visitas que realizó junto a su familia a su país natal durante su infancia, ya que fue precisamente allí donde se estrenó por primera vez como actor y director "llevando vestido y tacones".

"Fue mi padre el que creo que me inculcó el amor por el arte. También por parte de mi madre: mi abuela era cantante en Guatemala. Así que lo llevo en la sangre. Cuando fui a Guatemala con 11 años con mi cámara, hice una película con mi familia y yo hacía unos tres o cuatro papeles, incluso uno de secretaria en tacones y con vestido. Ya desde pequeño me gustaba hacer teatro, películas y música", reveló entre risas.