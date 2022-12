Óscar Isaac le consiguió un papel a su tío en 'Star Wars' a cambio de una camiseta

El actor Óscar Isaac se ganó el título de mejor sobrino del mundo a perpetuidad cuando le consiguió a su tío -fan incondicional de 'La guerra de las galaxias'- un papel en la nueva película de la saga sobornando a su director, el mítico J.J. Abrams, con una camiseta en la que ponía en español: "Estar Guars".

"Mi tío siempre ha sido un gran fan. Coleccionaba las cartas, los juguetes... Todavía tiene una galería en la que guarda todas las figuras de acción. Casi se desmaya cuando le dije que me habían dado el papel. Hizo unas camisetas con el eslogan 'Estar Guars. Episode VII'. Le di una a cada persona del equipo y le expliqué la historia a J.J. Abrams, que me preguntó como si tal cosa: '¿Le gustaría estar en la película?', ¡Aparece como extra en una escena junto a mí! ¿Cómo de increíble es eso?", relató el guatemalteco, que interpreta a un piloto rebelde en la cinta 'La guerra de las galaxias: El despertar de la Fuerza', a la revista Details.

Gracias al bonito gesto de Óscar, su tío es ahora uno de los pocos admiradores de la saga que conoce, al menos en parte, el argumento de la nueva entrega, ya que tanto su sobrino como el resto de actores tienen prohibido revelar detalles sobre la misma, algo que él aprovecha para tomar el pelo a los fans cuando intentan sonsacarle información.

"La verdad, no es nada difícil guardar el secreto. Es muy divertido hacerle bromas a la gente", aseguraba el intérprete a grantland.com.

A pesar de su apretada agenda profesional, Óscar planea tomarse unas vacaciones tras el estreno de la esperada película antes de comenzar su nuevo rodaje -de la última entrega de la saga 'X-Men'- para viajar hasta Guatemala.

"En realidad, no he parado en los dos últimos años, lo cual no deja de ser genial. Pero ahora estoy en plan: 'Uf, esto es lo último que voy a hacer en una temporada'", concluyó.

Por: Bang Showbiz