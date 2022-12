Óscar de la Renta acudió en silla de ruedas a la prueba de vestido de Amal Clooney

El estado de salud de Óscar de la Renta, quien falleció este lunes a los 82 años, había empeorado en los últimos meses, ya que como explica Baria Alamuddin -madre de Amal Clooney- el diseñador confesó que no atravesaba su mejor momento de salud durante las pruebas del vestido de novia que diseñó para la boda de su hija con George Clooney.

"Óscar vino a todas las pruebas del vestido. Estaba muy involucrado en la creación del traje. Recuerdo una vez en la que íbamos caminando hacia la prueba y él estaba llegando al estudio, llegamos casi a la vez. Iba en una silla de ruedas. Yo me sobresalté al verlo en ese estado y me dijo: 'No he estado bien últimamente. Estuve en el hospital hace poco'", señaló la madre de Amal a BBC World.

Baria sabe que ni ella, ni su hija, ni George Clooney olvidarán fácilmente los recuerdos que tienen junto al modisto, cuya última creación fue precisamente el traje de novia de Amal.

"Era una persona muy cercana y agradable. Conservaremos su recuerdo con mucho cariño y tampoco se nos olvidará que el vestido de Amal fue su última creación", añadió.

Una de las últimas fotografías que hay de Óscar de la Renta fue tomada durante la última prueba del vestido de Amal. En la imagen, que fue publicada en el número del mes de octubre de la revista Vogue, se puede ver al modisto en un aparente buen estado de salud.