Orlando Bloom pasará las vacaciones de Navidad junto a Miranda Kerr

El actor Orlando Bloom se separó de la modelo Miranda Kerr el año pasado, y al contrario de lo que ocurre en buena parte de los casos, la pareja ha logrado mantener una buena relación tras la ruptura, tanto es así que incluso ha decidido pasar junta las vacaciones de Navidad por el bien de su pequeño Flynn, de tres años.

"Cumplirá cuatro en enero. Se siente muy cercano a su madre, lo cual es genial. Así que probablemente pasemos juntos la Navidad. Su familia y mi familia. Estaremos todos juntos", reveló el actor durante su aparición en 'The Ellen DeGeneres Show'.

El intérprete también bromeó sobre que tenía pensado cortarse el pelo tras ser comparado con el cantante de One Direction Harry Styles.

"¿De verdad? Estoy tratando de parecerme a Harry Styles... ¡Espera un momento! Estoy tratando de parecerme a mí mismo, pero me gusta Harry. Estoy rodando una película en este momento. Es por eso que mi melena está así. ¿Si me la cortaré después? Creo que sí, pero no lo sé. Si siguen comparándome con Harry Styles, probablemente lo haga".

Anteriormente Orlando había dejado clara la importancia de que existiera buena relación entre él y Miranda por el bien de su hijo.

"Somos una familia y siempre nos querremos el uno al otro, y estaremos presentes en la vida del otro. Lo que Flynn lea y sepa cuando llegue a la edad adulta es más importante que nada en el mundo para mí. Los dos nos amamos y nos valoramos, y luego está nuestro chico, así que es genial", declaraba el actor a E! News durante la presentación en diciembre del año pasado de 'El hobbit: la desolación de Smaug' en Los Ángeles.