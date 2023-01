Oprah Winfrey reveló que fue víctima de abusos sexuales inspirada por una niña

Han pasado más de treinta años desde que la actriz y presentadora Oprah Winfrey hiciera públicos los abusos que sufrió de pequeña, pero no ha sido hasta ahora que se ha decidido a compartir qué fue exactamente lo que la animó a hacerlo: escuchar el duro testimonio de otra joven víctima de una agresión sexual.

"Cuando confesé por primera vez en The Oprah Winfrey Show que habían abusado de mí, lo hice porque años antes una niña contó su propia historia de abusos en el programa People Are Talking que hacía en Baltimore y en aquel entonces no tuve el coraje de decir en voz alta: 'Yo también'", relata en el último número de la revista People.

Tras una conversación privada con la joven detrás de cámaras, la empresaria abrió los ojos y se dio cuenta de que había llegado la hora de dejar de tener miedo. Un tiempo después, se armó finalmente de valor para contar su historia, aunque siempre dejando claro que su silencio nunca había sido cómplice.

"Ocurrió cuando tenía 9 años, y cuando tenía 10, y cuando tenía 11, y cuando tenía 12, 13, 14. Con esa edad no tienes el lenguaje para poder expresar lo que te está pasando. Es por eso que piensas que nadie te va a creer. Y si el abusador es listo, te hará sentir que tú también eres parte de ello. Eso es lo que te impide explicarlo", aclara en la mencionada publicación.

Esta no ha sido la única experiencia traumática de la vida de Oprah, que en la misma entrevista da a conocer el trato vejatorio que sufrió por parte de un antiguo jefe del canal televisivo WJZ-TV. En su día, optó por mantenerlo en secreto porque sabía que, de no hacerlo, no trabajaría nunca más en televisión.

Por: Bang Showbiz

