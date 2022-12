Oprah Winfrey quiere sexo en la película de "50 sombras de Grey"

La aclamada periodista Oprah Winfrey es una fan confesa de la novela erótica 'Cincuenta sombras de Grey', pero espera que su adaptación a la gran pantalla -en la que participa la cantante Rita Ora- contenga mayor carga sexual que el libro escrito por E.L. James.

"Conozco muy bien a Rita [Ora] y me he leído 'Cincuenta sombras de Grey', así que ya estoy deseando ver la película. Tan solo espero que haya más escenas de sexo que en el libro. ¡Menos diálogos y más acción!", señaló Oprah al diario The Sun.

Aunque todavía no se conocen los entresijos de la película dirigida por Sam Taylor-Johnson -la cinta se estrenará en 2015-, la actriz Dakota Johnson, protagonista principal junto a Jamie Dorman, ya ha adelantado que será una versión exagerada de la historia original.

"Me encantaría contar a mis padres las escenas de la película, pero no me atrevo. Prefiero hablar con ellos de los problemas que tengo con mi casero, por ejemplo. Creo que por ahora es mejor mantenerlos al margen", explicaba Dakota a la revista Vanity Fair, dejando claro por qué la novela se ha ganado el calificativo de "porno para mamás" por parte de varios sectores de la crítica literaria.

Bang Showbiz