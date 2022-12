Oprah Winfrey podría cancelar el reality de Lindsay Lohan

La falta de compromiso de la actriz Lindsay Lohan fue el motivo por el que la popular presentadora Oprah Winfrey se presentó en su casa para hablar seriamente sobre la cancelación del documental de ocho episodios que narraría la vida de la intérprete y que su canal de televisión --OWN-- iba a emitir; un trabajo por el que la artista había firmado un contrato de 2 millones de dólares (1,4 millones de euros).

"Hay un gran caos ahora mismo. Por eso fui a hablar con ella sobre todo esto y decirle: '¿Quieres hacerlo [el documental]? Porque si no quieres, no hay ningún problema. Podemos no hacerlo'. Ella me dijo que quería hacerlo, así que vamos a continuar", aseguró Oprah en una entrevista al programa 'Access Hollywood' que saldrá a la luz el próximo 24 de septiembre.

La presentadora mostró su preocupación por el porvenir del programa durante su conversación con la actriz, a quien le preguntó directamente si estaba dispuesta a esforzarse en la producción, ya que si no se vería obligada a cancelar el reality.

"Fui hasta su casa solo para decirle: '¿Qué estás haciendo? Vamos a dejar las cosas claras porque veo que no estamos de acuerdo'. Esto es televisión y estamos aquí para triunfar haciendo las cosas bien. Si veo que Lindsay no se lo toma en serio, entonces acabaré con todo esto hoy mismo", confesó.

Por: Bang Showbiz