Oprah Winfrey no pierde la ilusión de entrevistar a Caitlyn Jenner

La presentadora de televisión Oprah Winfrey se quedó muy sorprendida cuando Caitlyn Jenner eligió a la periodista Diane Sawyer y no a ella para realizar su primera entrevista tras completar su cambio de sexo, y ahora quiere resarcirse concertando una cita con la ex deportista olímpica lo antes posible.

"Oprah pensó que ella era la opción lógica para entrevistar a Bruce sobre su transición, por eso se quedó muy decepcionada cuando él escogió a Diane Sawyer. A Oprah le habría encantado hacer una sección tipo 'Un día en la vida de', pero al final habría accedido a cualquier condición que hubiera puesto Cait", señala una fuente a la revista OK!

Kris Jenner, con quien Caitlyn estuvo casada 23 años y tiene dos hijas, Kendall (20) y Kylie (17), también estaría interesada en dar una entrevista para contar su parte de la historia, ya que no está contenta con la forma en la que se le ha retratado hasta ahora.

"Kris se siente muy mal por la forma en la que todo el mundo se ha tomado la frase 'He sido maltratada', realmente le enfada. Kris siente que ella fue la verdadera maltratada porque Bruce no fue honesto sobre lo que sentía. No puede creer que ella sea la mala de la historia. Está planeando su propia entrevista, probablemente con su amiga Kathie Lee Gifford", contaba una fuente a la revista Heat.

Por Bang ShowBiz