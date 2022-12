One Direction se convierte en el grupo 'más poderoso' de la música

Los componentes del quinteto británico --Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne-- se han erigido como los jóvenes más poderosos de la industria musical en la última edición de los premios Billboard, en la edición '21 Under 21', desbancando a artistas como Miley Cyrus y Justin Bieber.

Por si su extensa retahíla de triunfos no fuera lo suficientemente amplia, los jóvenes ídolos británicos han logrado algo que parecía imposible, quitarle el primer puesto a Justin Bieber, quien se convirtió en el primer artista de la historia musical que tuvo cinco números uno en Estados Unidos antes de cumplir los 19 años de edad.

El tercer puesto, por su parte, quedó para la excéntrica Miley Cyrus con su sencillo 'Wrecking Ball', cuyo videoclip se convirtió en el más visto del canal VEVO en solo 24 horas, aunque pudo alzarse con el triunfo en la categoría de las artistas más sexys del planeta.

Este premio se suma a la proeza conseguida por One Direction con sus dos primeros discos --'Take Me Home' y 'Up All Night'-- que consiguieron debutar en la prestigiosa lista estadounidense como números uno, convirtiéndose en el único grupo británico que consigue semejante logro.

Además de triunfar en Reino Unido y en Estados Unidos, el fenómeno One Direction ha logrado extenderse por todo el planeta alcanzando el primer puesto en las codiciadas listas musicales en más de 35 países con 'Up All Night'. Un éxito que se une a la recaudación total conseguida en taquilla --aproximadamente 58 millones de dólares (42 millones de euros)-- con su película 'One Direction: This Is Us' en el primer fin de semana de su estreno.

Por: Bang Showbiz