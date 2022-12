One Direction se convierte en el gran ganador de los premios AMA

El grupo británico One Direction -Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson- se convirtió en el gran ganador de la gala de los American Music Awards, celebrada este domingo en el teatro Nokia de Los Ángeles, al alzarse con los premios al Mejor Grupo de Pop/Rock, al Mejor Álbum de Pop/Rock por su disco 'Midnight Memories' y al Mejor Artista del Año.

"No puedo creerme que hayamos ganado tres premios, es increíble. ¡Es maravilloso!", exclamaba Liam Payne al subir al escenario para recoger el tercer galardón de la noche.

Otra de las grandes vencedoras de la velada fue la joven Iggy Azalea -ganadora del premio al Mejor Álbum de Rap/Hip-Hop por su disco 'The New Classic' y al Mejor Artista de Rap/Hip-Hop-, quien visiblemente emocionada quiso dar las gracias a todos sus fans por ayudarla a hacer realidad su sueño.

"Este premio es el primero que he ganado en toda mi vida, y significa mucho para mí que haya sido como mejor Hip-Hop, porque es lo que me inspiró a mudarme a Estados Unidos para perseguir mis sueños. Es lo que me ayudó a evadirme de todo cuando era una adolescente y a seguir adelante con mi vida para alcanzar tiempos mejores", declaró la intérprete australiana.

Las actuaciones más destacadas de la noche fueron las de One Direction, interpretando su sencillo 'Night Changes', y la de Taylor Swift, encargada de dar comienzo a la velada con su canción 'Blank Space', montando todo un espectáculo con fuego.

Además, Taylor -quien recientemente solicitó que se retiraran todos sus temas de la plataforma de música digital Spotify - recibió el recién creado galardón Dick Clark a la Excelencia, durante cuyo discurso de agradecimiento aprovechó para defender los soportes tradicionales de distribución de música.

"Cuando salís ahí fuera e invertís en música y discos estáis diciendo que creéis en lo mismo que yo: que la música es valiosa y que debería ser escuchada en discos, y los discos deberían ser considerados arte y ser apreciados", aseguró la joven.

Entre el resto de premiados de la velada estuvieron Beyoncé, quien se alzó con los galardones a la Mejor Artista Femenina de Soul/R&B y Mejor Álbum de Soul/R&B por su disco 'BEYONCE'; y Katy Perry, con sus premios a la Mejor Artista Femenina de Pop/Rock y al Mejor Single del Año por su tema 'Dark Horse', los cuales aceptó a través de videoconferencia desde Australia.

Lista de ganadores de los American Music Awards 2014:

- Mejor Artista Del Año: One Direction

- Artista Revelación: 5 Seconds of Summer

- Sencillo Del Año: Katy Perry junto a Juicy J por 'Dark Horse'

- Mejor Artista Masculino Pop/Rock: Sam Smith

- Mejor Artista Femenina Pop/Rock: Katy Perry

- Mejor Grupo de Pop/Rock: One Direction

- Mejor Álbum Pop/Rock: One Direction por 'Midnight Memories'

- Mejor Artista Rap/Hip-Hop: Iggy Azalea

- Mejor Álbum Rap/Hip-Hop: Iggy Azalea por 'The New Classic'

- Mejor Artista Masculino de Soul/R&B: John Legend

- Mejor Artista Femenina de Soul/R&B: Beyoncé

- Mejor Álbum Soul/R&B: Beyoncé por 'BEYONCE'

- Mejor Artista de Rock Alternativo: Imagine Dragons

- Artista Latino Favorito: Enrique Iglesias

- Artista Favorito de Electronic Dance Music (EDM): Calvin Harris

- Mejor Banda Sonora: Frozen