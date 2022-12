One Direction se consagra en el estadio de Wembley

Tratando de ponerse a la altura de las bandas de rock más importantes de la historia, el quinteto juvenil One Direction ha protagonizado este fin de semana en el emblemático estadio de Wembley (Londres) una hazaña digna de enmarcar, al conseguir que las gradas y la pista se abarrotaran de gente durante tres conciertos consecutivos que, para sorpresa de los propios vocalistas, lograron congregar a más de 80 000 personas cada noche.

"Jamás olvidaremos semejante fin de semana. Os estaremos eternamente agradecidos por la calurosa bienvenida que nos habéis dado en Londres y por ayudarnos a cumplir un sueño con el que llevábamos toda la vida fantaseando. Todavía no asimilamos las tres noches tan mágicas que hemos vivido con vosotros, ¡estamos como en una nube!", escribió el guapo Louis Tomlinson en su perfil de Twitter.

Aunque en todo momento se comportaron como los buenos profesionales que son, los cinco artistas no pudieron evitar posteriormente la necesidad de transmitir a sus fans las sensaciones encontradas que les había dejado actuar en Wembley -principal parada de su gira mundial 'Where We Are Tour'-, ya que a la emoción y al nerviosismo de cantar para un público tan numeroso, también se unía la inseguridad de presentarse tres veces en un escenario tan imponente.

"Cuando cantamos 'Little Things' y el público empezó a hacer los coros, casi me caigo del susto. Creo que no habíamos tenido una compañía musical tan impactante en ninguno de los otros recitales de la gira, y eso te deja tan satisfecho como asombrado", publicó el cantante inglés en la misma plataforma.

Solo ha pasado un día desde el último de los tres espectáculos ofrecidos por One Direction en el estadio de Wembley -un recinto de ensueño para consagrarse en el Olimpo musical- pero el extrovertido Niall Horan está deseando tener la oportunidad de volver a saludar a sus admiradores desde un escenario tan legendario.

"Todavía estamos atolondrados ante el cúmulo de sensaciones que nos ha dejado este fin de semana. Todo en Wembley ha sido fantástico, me sentía como en el paraíso y me encantaría repetir experiencia cuanto antes. Mañana, a ser posible", bromeó.