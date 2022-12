One Direction no volverá a utilizar iCloud para almacenar fotos

Los chicos de One Direction -Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne- han decidido dejar de utilizar iCloud para almacenar fotografías tras las recientes filtraciones de imágenes íntimas de personajes famosos, víctimas todos ellos de la acción de los hackers.

"Los aspectos positivos superan los negativos. Ahora sabes lo que hay... Yo simplemente no voy a volver a utilizar iCloud", reveló Louis al periódico Metro.

Por su parte Niall añadió: "Yo voy a cerrar mi cuenta".

A pesar de haber quitado sus fotos de iCloud, Zayn insiste en que ellos no tienen nada que esconder porque están siendo fotografiados continuamente.

"Creo que nos hemos protegido un poco con nuestra poca preocupación a ser fotografiados cayéndonos o cosas así. Si nos vieras tropezándonos en la calle ¿sería eso noticia? La gente nos ha visto ya haciendo cosas cien veces peores que esa. No me preocupa si me caigo o hago algo estúpido", señaló.