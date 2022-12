One Direction no deja trabajar a su estilista

Si los chicos de One Direction tienen realmente un estilista, deben de llevárselo tanto de fiesta con ellos que luego no puede ni ver qué se ponen antes de pisar una alfombra roja, porque si no no sé explica que Harry Styles y Zayn Malik aparecieran con esos pelos y ese aire trasnochado en los American Music Awards este domingo en Los Ángeles. Por lo que se ve, Louis Tomlinson tiene un asesor de imagen aparte que no sale tanto de juerga, visto lo impecable que iba el joven.