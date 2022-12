One Direction es la mejor 'medicina'

Los integrantes de One Direction Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan fueron los protagonistas del último evento solidario organizado por la fundación Rays of Sunshine, en el que 47 niños con problemas de salud recibieron la visita inesperada de los cuatro cantantes durante la proyección de la película 'This is Us' -cinta basada en la historia del popular grupo- en unos cines al norte de Londres.



Además de tener la oportunidad de fotografiarse junto a sus ídolos, los presentes en el evento también participaron en un turno de preguntas para el que contaron con la complicidad de los jóvenes intérpretes. "Venga, no seáis tímidos. Podéis preguntarnos todo lo que queráis. Incluso los números de nuestras tarjetas de crédito, nuestras contraseñas de las redes sociales y nuestros números de teléfono", bromeó Harry Styles en un momento del acto.



Los miembros de la banda permitieron incluso que uno de los niños ocupara la silla vacía del cantante Zayn Malik -ausente por problemas de salud-, mostrando una gran cercanía que ayudó a que los cantantes disfrutaran de la experiencia casi tanto como sus propios seguidores .



"La actitud de los niños ha sido increíble. He aprendido mucho de ellos en tan solo unas horas", apuntó Harry. Los niños fueron finalmente obsequiados con una camiseta de One Direction firmada, un reloj y dos entradas para uno de los conciertos que el grupo ofrecerá a partir de 2014.



Fuente: Bang Showbiz

CONTENIDO RELACIONADO

One Direction revoluciona el aeropuerto de Los Ángeles

Publicidad